Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m² giữa phố cổ

(VTC News) -

Sáng 8/10, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi công dự án xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà.

Đây là công trình chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Phối cảnh tổng thể dự án. (Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm)

Theo đề án, trung tâm được hình thành tại hai địa điểm số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862 m². Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 17/7, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Ngày 17/8, dự án được phê duyệt với tổng diện tích khu đất khoảng 3.862 m², tổng diện tích xây dựng khoảng 2.317 m², mật độ xây dựng khoảng 60%.

Phối cảnh không gian sáng tạo của dự án. (Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm)

Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc - cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng như trưng bày, gallery nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, giao lưu - giới thiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng.

Lễ khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị đầu tư sang triển khai công trình trên thực địa, hướng tới hình thành không gian văn hóa - sáng tạo mới tại khu vực phố cổ Hà Nội.