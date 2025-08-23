Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt trên cao trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị - metro) cho nhân dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội cho biết phạm vi áp dụng gồm 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến metro (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy).

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của thành phố theo nhu cầu chuyến đi của hành khách nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng (bình thường và ưu tiên) và vé miễn phí (sử dụng thẻ cứng hoặc thẻ ảo), cần xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, metro trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết trong ngày 21/8, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt, còn tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy phục vụ hơn 30.000 lượt.

Theo Hà Nội Metro, trong ngày 21/8, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông thiết lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành tuyến đến nay.

Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21/8 bằng 250% so với ngày bình thường và gấp đôi các dịp cao điểm 2/9 những năm trước đây.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong những buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sắp tới, Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ.