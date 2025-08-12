Hà Nội Metro xin lỗi vì nhân viên thông báo cấm hành khách mang xe điện lên tàu

(VTC News) -

Sáng 12/8, mạng xã hội đăng tải thông tin Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) nghiêm cấm hành khách mang xe điện và xe có gắn pin vào nhà ga và lên tàu để đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

Thông tin này sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Trước sự việc, Hà Nội Metro gửi lời xin lỗi hành khách nói chung và những hành khách mang xe đạp gấp sử dụng pin Lithium nói riêng, bị ảnh hưởng bất tiện khi đi tàu vào buổi sáng 12/8.

Hà Nội Metro khẳng định, cho đến nay công ty chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan việc cấm hành khách mang xe đạp gấp gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh – Hà Đông) và 3.1 (Nhổn – Cầu Giấy).

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của công ty chưa quán triệt đầy đủ, đã thông báo về việc không phục hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị vào buổi sáng 12/8, ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công ty yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin Lithium) lên tàu để thuận tiện trong việc kết nối chuyến đi hằng ngày cho đến khi có quy định chính thức.

Với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, công ty đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng. Khi có nhu cầu mang xe đạp gấp lên tàu, hành khách hạn chế sử dụng loại có gắn pin Lithium, đặc biệt trong giờ cao điểm đông khách, nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng.

Hà Nội Metro cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp phù hợp để có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành khách đi tàu trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường.