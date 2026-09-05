Hà Nội: Lãnh đạo phường Tây Hồ dự khai giảng năm học mới

(VTC News) -

Theo lãnh đạo phường Tây Hồ, năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi ngành giáo dục phường Tây Hồ bước vào năm học đầu tiên sau quá trình sắp xếp, kiện toàn lại mạng lưới trường lớp.

Nghi thức chào đón các em học sinh lớp 6 tại lễ khai giảng.

Sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ ngay từ đầu, làm điểm tựa vững chắc để các nhà trường nhanh chóng ổn định hoạt động, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp và nâng cao về chất lượng chuyên môn.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Tiểu học và THCS Quảng Tân nhân dịp khai giảng năm học mới.

Từ 15 trường công lập được tổ chức lại thành 7 trường, trong đó có 3 trường mầm non và 4 trường Tiểu học và THCS.

Với 7 trường công lập, 15 phân hiệu, 415 lớp học và 16.288 học sinh, phường Tây Hồ đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tinh thần chủ động, nghiêm túc.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND phường Tây Hồ, tinh thần chủ động của các nhà trường, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng sự đồng hành, ủng hộ của phụ huynh học sinh, các trường học trên địa bàn phường, đã tạo động lực để ngành giáo dục của phường Tây Hồ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chăm sóc, nuôi dạy các em học sinh với điều kiện tốt nhất, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học mới.

Các đại biểu và toàn thể thầy, trò trường TH&THCS Quảng Tân tham dự Lễ khai giảng năm học mới.

Cô giáo Hoàng Thị Vân Anh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ, trường Tiểu học và THCS Quảng Tân được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba ngôi trường giàu truyền thống (trường THCS Nhật Tân, trường THCS Quảng An và trường Tiểu học Quảng An).

Trường TH&THCS Quảng Tân đi vào hoạt động với quy mô 75 lớp, 168 cán bộ giáo viên, nhân viên và 2.098 học sinh. Mô hình liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9 tạo điều kiện xây dựng một lộ trình giáo dục xuyên suốt, tăng tính kết nối giữa hai cấp học và hỗ trợ học sinh chuyển tiếp một cách thuận lợi, ổn định.

Cô giáo Hoàng Thị Vân Anh, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quảng Tân, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sắc cờ đỏ rực rỡ trong ngày khai giảng.

Sự hợp nhất này cũng góp phần tối ưu hóa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ, giáo viên từ ba nhà trường.

Năm học 2026 2027 là năm học đầu tiên của trường Tiểu học và THCS Quảng Tân, một dấu mốc đặc biệt mở ra chặng đường phát triển mới, đồng thời tiếp nối những giá trị và truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Bước vào năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết để tạo nên sức mạnh, trách nhiệm để xây dựng niềm tin, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục và dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự tin tưởng và đồng hành của các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường tin tưởng rằng sẽ vững vàng trên hành trình mới, từng bước khẳng định chất lượng, bản sắc, vị thế của mình để cùng nhau viết nên những trang đầu tiên thật đẹp dưới mái trường Quảng Tân.