Hà Nội kiểm soát KOLs/KOCs quảng cáo thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch về Chuyên đề “tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe” trên địa bàn thành phố năm 2025.

Kế hoạch được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng và kế hoạch của Bộ Y tế. Mục tiêu chính là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo người dân được sử dụng sản phẩm an toàn. Bên cạnh đó giúp phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm, kiến nghị sửa đổi chính sách.

Phạm vi triển khai kế hoạch trên toàn thành phố, với các đối tượng chính gồm: các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các tổ chức, cá nhân hoạt động qua thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số để quảng bá và kinh doanh; các phương tiện vận tải, kho hàng, đơn vị logistics, chuyển phát, đặc biệt là kho hàng của các sàn thương mại điện tử; các công ty quảng cáo, KOLs/KOCs hoạt động truyền thông, quảng cáo sản phẩm.

Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất và giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, KOLs/KOCs quảng cáo sản phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Công tác kiểm soát được thực hiện theo 2 hình thức đột xuất và giám sát, kiểm tra trên không gian mạng (theo dõi, thu thập thông tin và bằng chứng vi phạm trên các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để làm cơ sở cho việc kiểm tra trực tiếp hoặc xử lý vi phạm về thông tin, quảng cáo). Thời gian thực hiện xuyên suốt năm 2025.

UBND Thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành để hướng dẫn, giám sát triển khai kế hoạch. Sở sẽ tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng mẫu biểu, quy trình kiểm tra, tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm, xử lý vi phạm, và công khai kết quả.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực có trách nhiệm kiểm tra hoạt động kinh doanh qua môi trường thương mại điện tử, kho hàng, xử lý vi phạm về lưu hành, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thành phố và UBND các xã, phường điều tra, xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng; tổ chức các đợt cao điểm, lập chuyên án, triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ hàng giả.