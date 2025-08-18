Cục trưởng A05: KOL cần ý thức tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh

(VTC News) -

Sáng 18/8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 cho biết, trong kỷ nguyên số, nơi biên giới quốc gia được mở rộng tới từng điểm truy cập internet, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã và đang trở thành lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 phát biểu tại sự kiện.

"Các bạn KOL không chỉ là những gương mặt có xu hướng mới mà còn là những 'đại sứ số', góp phần quan trọng trong xây dựng Việt Nam và thực hiện bộ tứ trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia.

Đất nước đang thực hiện các bước chuyển mình quan trọng, chính các bạn - những KOL là một nguồn động lực, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số, giàu bản sắc, bền vững", Cục trưởng A05 phát biểu.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các KOL, nơi các giá trị "chân, thiện, mỹ" được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh, hành động; các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ... cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, MC Trần Khánh Vy có bài tham luận với chủ đề "Đạo đức số - Yếu tố cốt lõi trong ảnh hưởng bền vững".

MC Khánh Vy chia sẻ, từ những video đầu tiên mang tính thử nghiệm và giải trí, chị đã tìm thấy định hướng của mình khi có thể kết hợp được đam mê cá nhân với những giá trị cộng đồng muốn lan tỏa, đặc biệt là trong việc học ngoại ngữ và phát triển bản thân.

MC Khánh Vy chia sẻ tại sự kiện.

"Thông qua những chia sẻ của bản thân, em muốn nhấn mạnh vai trò của sự kiên định, trung thực, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trong việc xây dựng cộng đồng tích cực, góp phần nâng cao tri thức xã hội và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước", Khánh Vy nói.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham luận tại hội nghị với chủ đề "Sống để theo đuổi những giá trị hay những con số?".

Theo cô, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, KOL không chỉ đại diện cho hình ảnh đẹp hay sự nổi tiếng, mà còn là những cá nhân sở hữu trí tuệ, nhân cách và sức ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

"Giá trị thật sự của một KOL không nằm ở những con số tương tác hay vẻ đẹp bề ngoài, mà nằm ở khả năng lan tỏa điều tốt đẹp, truyền cảm hứng và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Vẻ đẹp đích thực chính là vẻ đẹp đến từ hành động, sự cống hiến và ảnh hưởng tích cực - đây là nền tảng để tạo dựng uy tín và giá trị bền vững", Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ.