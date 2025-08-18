Đề xuất KOL vi phạm sẽ bị hạn chế biểu diễn, xuất hiện trên truyền thông

(VTC News) -

Tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tổ chức sáng 18/8, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chia sẻ về thực trạng KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng) thời gian qua.

Theo bà Huyền, hiện nay, việc quản lý các KOL chưa có quy định cụ thể về pháp lý. Trong khi, nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục.

Vị Cục phó cho rằng cần phải có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, trong đó có thể áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tham luận.

"Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được. Có thể Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm nhưng để triển khai được biện pháp này cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết.

Lấy Trung Quốc là ví dụ, bà Huyền cho biết đất nước này "quản đúng và dùng đúng" KOL khi coi việc quản lý lực lượng này là trọng tâm của nền quản trị văn hóa tư tưởng.

"Người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nghiêm, từ phạt hành chính đến phạt tù hoặc "phong sát", một biện pháp nghiêm khắc rất hiệu quả", bà Huyền cho biết.

Còn ở Hàn Quốc, bà Huyền cho hay người nổi tiếng "rất dễ bị khán giả quay lưng" bởi người hâm mộ coi thần tượng là tấm gương để họ noi theo. Vì vậy, Hàn Quốc rất quan trọng việc KOL không vi phạm pháp luật, không có hành vi lệch chuẩn đạo đức.

Nhìn lại thực trạng ở Việt Nam, bà Huyền khuyến nghị các công ty quảng cáo và nhãn hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn KOL ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm. Qua đó nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu, nhãn hàng cũng thể hiện được rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó cũng cần tận dụng KOL để họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa Việt Nam. Từ đó để "các bạn trở thành đại sứ văn hóa", đưa văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam ra cho bạn bè thế giới biết đến.

Ông Đỗ Quang Vinh trình bày tham luận tại hội nghị.

Trình bày tham luận, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cho rằng, niềm tin giống như hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe thì tin giả, thông tin cực đoan khó lan rộng; hệ miễn dịch yếu thì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây rối loạn. Vì thế, vai trò của KOL không chỉ là kể câu chuyện thật, mà là gây dựng chuẩn mực: đúng, văn minh và biết bất đồng trong tôn trọng.

"Từ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tôi nhận ra rằng thông điệp chỉ bền khi đi cùng với hành động. Công chúng không chỉ tìm mỹ từ; họ tìm sự chân thực và kết quả có thể kiểm chứng. Là thế hệ trẻ, giữ vai trò quản trị doanh nghiệp và góc nhìn từ người lan tỏa trên mạng xã hội, tôi thấy được tiềm năng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và KOL", ông Đỗ Quang Vinh cho biết.

Cũng theo ông Vinh, khi KOL và doanh nghiệp hợp tác trong tinh thần “nói đi đôi với làm”, tác động tạo ra vượt xa một hoạt động truyền thông. Đó là sự cộng tác để định vị giá trị, để kết nối khách hàng bằng đối thoại và thực hiện những cam kết trách nhiệm xã hội với các chỉ số tác động. Khi doanh nghiệp và KOL kết hợp, chúng ta không chỉ nói về sản phẩm của doanh nghiệp, chúng ta nói về những trách nhiệm xã hội đồng hành, về sự phát triển bền vững, xanh hóa, số hóa.

"Thay vì chỉ tiếp cận đơn thuần, chúng ta cùng nhau đối thoại để đồng sáng tạo trải nghiệm. Thay vì chỉ đặt truyền thông tạo ra hiệu ứng xã hội, chúng ta hãy hướng đến sự hiệu quả: bao nhiêu người được trang bị kiến thức tài chính cơ bản, bao nhiêu sáng kiến xanh được khởi xướng, bao nhiêu nhóm yếu thế được hỗ trợ kỹ năng số an toàn. Khi câu chuyện “tốt” gắn với lợi ích cộng đồng, người tiêu dùng sẽ tự tin chọn giải pháp có trách nhiệm", ông Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh.