Cục trưởng Cục PTTH Lê Quang Tự Do: Nhiều KOL, KOC lo lắng, không dám theo nghề

(VTC News) -

Trong buổi công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2025, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) cho biết vấn đề quản lý nội dung và thông tin trên mạng xã hội hiện đang là vấn đề nóng.

Từ năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) khởi xướng chiến dịch tập hợp, kết nối các nhà sáng tạo nội dung (KOL, KOC), các công ty truyền thông để cùng nhau xây dựng một không gian mạng lành mạnh và an toàn.

Chỉ trong vòng 3 năm, diện mạo không gian mạng thay đổi rõ rệt với những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át.

Cục trưởng Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ VHTTDL Lê Quang Tự Do phát biểu.

Tiếp nối thành công đó, bên cạnh những chuỗi hoạt động chương trình như năm ngoái thì Vietnam iContent 2025 còn có những điểm mới, đặc biệt là hoạt động Hội thảo Nhà sáng tạo nội dung số chung tay lan tỏa giá trị Việt.

Tại hội thảo, Lãnh đạo Bộ VHTTDL gồm Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ông Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ đối thoại trực tiếp với các nền tảng, nhãn hàng, đại lý quảng cáo và các nhà sáng tạo nội dung.

“Chúng tôi mong muốn đây sẽ là diễn đàn mở, không phải cuộc họp khuôn khổ. Tại đây, các nhà sáng tạo nội dung sẽ không chỉ đặt câu hỏi mà còn được chia sẻ kinh nghiệm thành công cũng như những lo lắng của mình.

Trong thời gian qua, rất nhiều KOL, KOC và các công ty quản lý họ đã bày tỏ sự băn khoăn, thậm chí có người đã không còn dám theo đuổi nghề này nữa. Họ lo lắng về ranh giới mong manh giữa đúng và sai".

Thông qua đối thoại, Bộ VHTTDL sẽ lắng nghe, giải đáp những vướng mắc, khích lệ và tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng sáng tạo nội dung số.

Ông Nguyễn Lạc Huy - Nhà sáng tạo nội dung số, sáng lập Schannel.

"Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng đây là nghề nghiệp chân chính và có ích. Nhà nước không hạn chế phát triển. Mục tiêu của chúng ta là hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, mang lại lợi ích không chỉ cho cộng đồng mà còn cho chính bản thân những người làm sáng tạo nội dung”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Tại buổi thông tin báo chí, khi được hỏi về thực tế thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ, KOL có thể hôm nay được công chúng yêu mến nhưng ngày mai lại vướng lùm xùm, thậm chí rơi vào vòng lao lý, và nếu một nhà sáng tạo đạt giải Vietnam iContent rơi vào trường hợp đó thì sẽ xử lý thế nào, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết, giải thưởng được xét dựa trên tiêu chí và hành động vì cộng đồng mà người sáng tạo đã thực hiện, chứ không phải về con người đó.

Trong bối cảnh nhiều người nổi tiếng bị lên án vì các hành vi lệch chuẩn, thậm chí phạm pháp, Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn các biện pháp xử lý nếu các KOL, KOC đạt giải vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, vi phạm pháp luật. Những ai vi phạm sẽ bị tước giải thưởng, xóa tên trên báo chí, truyền thông.

Vietnam iContent 2025 có chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam" tiếp tục tôn vinh hoạt động sáng tạo nội dung số, đồng thời là nơi kết nối giữa cộng đồng sáng tạo, các nền tảng và thương hiệu. Chương trình gồm các nội dung như Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent Awards 2025; Talkshow Insingt Out (tại buổi talk là những câu chuyện làm nghề thú vị của các nhà sáng tạo nội dung được chia sẻ…); Creator Camp (là hoạt động mà các nhà sáng tạo nội dung sẽ được trải nghiệm, chia sẻ và tương tác…), livestream bán hàng gây quỹ. Vietnam iContent 2025 bắt đầu khởi động từ tháng 9/2025 và kết thúc vào cuối tháng 11/2025.