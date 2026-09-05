Hà Nội: Học sinh xã Thường Tín chào đón năm học mới 2026-2027

(VTC News) -

Năm học 2026-2027, xã Thường Tín, TP Hà Nội có tổng số 14.577 học sinh, trong đó cấp mầm non có 4 trường 3.370 học sinh, cấp tiểu học có 4 trường với 5.599 học sinh, cấp THCS có 3 trường với 5.608 học sinh.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín trao tặng 10 triệu đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường THCS Nguyễn Trãi A.

Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại các trường trên địa bàn xã Thường Tín đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong mỗi thầy cô và học sinh.

Tại các trường học, lãnh đạo xã Thường Tín đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên luôn mạnh khỏe, tâm huyết, trách nhiệm và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng “Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Du nhân dịp khai giảng.

Lãnh đạo xã Thường Tín cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các trường ổn định sau sắp xếp, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 và các năm tiếp theo.

Tại trường tiểu học Nguyễn Du, ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng đồng thời trao tặng 10 triệu đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Nguyễn Du.

Học sinh Trường THCS Văn Bình nghiêm trang dự Lễ khai giảng.

Tại trường THCS Nguyễn Trãi A, cô Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trong không khí vui tươi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Trãi A tại 3 phân hiệu cùng hân hoan, phấn khởi chào đón năm học mới.

Bà Trần Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín dự Lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Trãi và trường THCS Văn Bình.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đây là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động theo mô hình mới sau sáp nhập, gồm 03 phân hiệu với 45 lớp, 104 cán bộ giáo viên, nhân viên và 1.838 học sinh.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nhà trường cần vượt qua không ít khó khăn trong việc ổn định tổ chức, thống nhất phương thức quy chế điều hành.

Nhà trường tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Nguyễn Trãi A sẽ phát huy những giá trị tốt đẹp của từng phân hiệu, cùng xây dựng một ngôi trường Hạnh phúc -Kỷ cương - Sáng tạo - Hội nhập và Phát triển; cùng nhau thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chăm lo tốt nhất cho học sinh.

Vừa qua, theo quyết định, UBND xã Thường Tín thành lập 11 cơ sở giáo dục công lập và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đây là bước quan trọng trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.

Xã Thường Tín giảm số trường công lập từ 26 xuống còn 11 trường, trong đó có 9 trường mầm non giảm xuống còn 4 trường, 8 trường tiểu học giảm xuống còn 4 trường và 9 trường THCS giảm xuống còn 3 trường.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở sáp nhập các trường, phù hợp quy mô trường/lớp, phân bố dân cư và điều kiện thực tế, không làm thay đổi địa điểm học tập của học sinh.

Các trường học sau sắp xếp hoạt động theo mô hình một trường chính và các phân hiệu sẽ góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn xã.