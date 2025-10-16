Hà Nội đặt mục tiêu 'hồi sinh' 4 dòng sông trước năm 2028

(VTC News) -

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Trung ương về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ TP đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 12.000 USD.

Đề cập đến các giải pháp hành động, ông Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ tạo bước đột phá về thể chế, tiếp tục hoàn thiện và triển khai các cơ chế đặc thù, coi đây là “đột phá trong các đột phá”. Đồng thời, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện, coi đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Quang cảnh Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố chú trọng “xanh hóa” đô thị, nâng diện tích cây xanh bình quân lên trên 10 m²/người; 100% chất thải rắn được phân loại; 70% lượng nước thải đô thị, 40% ở khu vực nông thôn và 50% tại các làng nghề được xử lý đạt chuẩn.

"Trước năm 2028, phấn đấu hoàn thành cải tạo và 'hồi sinh' 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, hồ trên địa bàn, nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt đạt 80% theo quan trắc", ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai các mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD), hướng tới xây dựng Thủ đô thông minh, nơi chính quyền số – kinh tế số – xã hội số – công dân số được vận hành đồng bộ trên nền tảng “một đám mây – một mạng lưới – một kho dữ liệu” thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tham luận tại Đại hội.

Hà Nội cũng chuẩn bị khởi công khu đô thị thông minh tại xã Yên Xuân với quy mô khoảng 600 ha, để hình thành đô thị công nghệ Hòa Lạc.

Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những đột phá chiến lược, với mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, khép kín các tuyến vành đai, xây dựng 9 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống cùng các nút giao thông cửa ngõ.

Thành phố đặt lộ trình giảm dần phương tiện cá nhân, phát triển hệ thống giao thông xanh, thông minh, bảo đảm an ninh năng lượng; phấn đấu để vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân.

Song song với phát triển đô thị, Hà Nội xác định lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội, gắn phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội với tăng trưởng kinh tế – hướng tới hạnh phúc của người dân.

Thành phố sẽ phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh số hóa di sản; xây dựng các tổ hợp văn hóa – thể thao hiện đại; phát triển mô hình “Thành phố học tập toàn cầu”, “Trung tâm văn hiến – nơi hội tụ nhân tài, trí tuệ và sáng tạo”.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng hội nhập quốc tế; duy trì ổn định chính trị, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác với các đô thị lớn trong và ngoài nước, tham gia mạng lưới đô thị xanh, thông minh và sáng tạo – hiện thực hóa phương châm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Thành phố sẽ nâng đầu tư cho R&D lên khoảng 1% GRDP, xây dựng hệ thống liên thông số thống nhất, quản trị dựa trên dữ liệu chung, bảo đảm an ninh mạng; đồng thời chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển” - "chuyển đổi số là quản trị sự thay đổi".

Thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới kinh tế số chiếm 40–50% GRDP vào năm 2030; phát triển Hòa Lạc thành trung tâm R&D bán dẫn và AI, hoàn thiện chính quyền số 4.0 và đào tạo 50.000 nhân lực kỹ thuật cao.

Đồng thời, Hà Nội sẽ chỉnh trang, tái thiết đô thị nội đô, phát triển không gian quanh Hồ Gươm, Hồ Tây và hai bên sông Hồng, biến sông Hồng thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.