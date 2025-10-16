Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Sáng nay 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đảng bộ TP Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Đại hội cũng vinh dự đón nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương tham dự.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII tại Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước.
Thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
