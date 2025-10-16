Tổng Bí thư: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 16/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Viên Minh)

Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần"; "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác".

Tổng Bí thư cho rằng, Đại hội là dịp để thành phố soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc và thực hiện ước nguyện của Bác về Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư đặt ra hai câu hỏi chiến lược cho cả nhiệm kỳ: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu, tương xứng với diện mạo Thủ đô của một nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045? Đảng bộ TP Hà Nội sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thế nào để biến mục tiêu, quyết sách thành kết quả, để Nhân dân Thủ đô cùng tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển?

"Từ hai câu hỏi then chốt ấy, chúng ta nhìn lại chặng đường vừa qua để xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, diện mạo của Thủ đô không ngừng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững với nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng; quy mô kinh tế tăng, thu ngân sách cao hơn nhiệm kỳ trước; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được thúc đẩy; chỉ số phát triển con người ở mức dẫn đầu...

Bày tỏ đồng tình với báo cáo về các nhóm hạn chế, Tổng Bí thư nhấn mạnh những "điểm nghẽn" kéo dài cần được tập trung khắc phục như: Chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và những chính sách đặc thù Trung ương dành cho Hà Nội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hạn chế; hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển; quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều bất cập, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các sông, hồ vẫn còn dai dẳng; xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng…

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ một bộ phận cán bộ còn sợ sai, sợ trách nhiệm, làm theo kiểu "trung bình chủ nghĩa", "tư duy theo lối mòn", không dám mạnh dạn đổi mới, đột phá; thậm chí vẫn còn biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm cản trở sự phát triển của Thủ đô.

"Phải nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi, đó là điều kiện bắt buộc nếu chúng ta muốn bứt phá. Tôi đề nghị Đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các tồn tại hạn chế để có chủ trương, giải pháp giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ tới", Tổng Bí thư yêu cầu.

Để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư cho rằng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công.

Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực, gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì Nhân dân phục vụ.

Cùng đó, theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền 2 cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, kèm theo trách nhiệm và có kiểm soát.

"Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư định hướng, cần đặt "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để Thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, Hà Nội hình thành "ba cực sáng tạo" gồm: cực Di sản là trung tâm nội đô lịch sử và không gian ven sông Hồng và thành Cổ Loa; cực Tri thức là Đại học Quốc gia và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu; cực Công nghệ là Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng các khu đổi mới sáng tạo.

"Đây sẽ là trục dẫn dắt sức sáng tạo của toàn Thủ đô, khai thác tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ, biến Hà Nội thành đô thị hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt, và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững.

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, với khoảng trên dưới mười triệu dân, với vị trí trung tâm chính trị quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức đô thị tích luỹ từ lịch sử phát triển: Các khu chung cư cũ, kẹt xe kéo dài, ô nhiễm không khí dai dẳng, ngập lụt khi mưa lớn, và sự quá tải hạ tầng nội đô. Những thách thức ấy không chỉ là bài toán hạ tầng mà là phép thử năng lực quản trị ở tầm quốc gia, là phép thử đối với tầm vóc và bản lĩnh của Thủ đô.

"Tôi cũng đề nghị những đại biểu tham dự Đại hội, thảo luận và thống nhất đưa vào chương trình hành động trong nhiệm kỳ này. Để giải quyết dứt điểm bốn vấn đề tồn tại nhiều năm của Thủ đô, Nhân dân rất mong đợi. Đó là: vấn đề ùn tắc giao thông; vấn đề trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và vấn đề cuối cùng là vấn đề ngập úng ở đô thị và vùng ven đô", Tổng Bí thư nêu rõ.

Để làm được, theo Tổng Bí thư, Hà Nội không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới: Từ quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững, với tầm vóc của một thủ đô hiện đại, vừa đủ sức giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, vừa mở ra tầm vóc phát triển mới; không chỉ duy trì trật tự mà còn tạo năng lực bứt phá; không chỉ quản lý hiện tại mà còn chủ động định hình tương lai.

Hà Nội phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động để dẫn dắt tư duy, chuẩn mực và mô hình phát triển của cả nước.

Tổng Bí thư cho rằng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chuyển mình căn bản mô hình "đơn cực tập trung" sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm". Không thể tiếp tục dồn nén mọi chức năng hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá,… vào khu nội đô lịch sử vốn đã quá tải, mà phải tổ chức lại không gian đô thị theo các cực phân tán, nhưng vẫn đảm bảo liên kết đồng bộ.

Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước, đồng bộ và thông minh: đường bộ cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, cảng sông, sân bay, mạng lưới điện - nước - thông tin phải liên kết theo tư duy "trục - vành đai - ga".

Tổng Bí thư lưu ý phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực trung tâm thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia dựa trên kinh tế tri thức. Thủ đô đang hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi nhất, cùng với TP.HCM là hai địa phương có nhiều lợi thế nhất để đảm nhiệm vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của đất nước.

Cũng theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Hà Nội phải đặt con người làm trung tâm không chỉ là quan điểm nhân văn, mà còn là nguyên tắc vận hành của một đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Thủ đô phải trở thành thành phố nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến; đồng thời có mạng lưới phúc lợi toàn diện, bảo đảm y tế, giáo dục, an sinh, nhà ở, việc làm và không gian văn hóa, nghệ thuật cho mọi tầng lớp.

"Hà Nội phải luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thích ứng biến đổi khí hậu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đồng thời, thành phố cần đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập và hợp tác phát triển vùng, quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác với các đô thị lớn trên thế giới, tham gia tích cực vào mạng lưới các "Thành phố xanh - thông minh - sáng tạo".

Với tinh thần đột phá, đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc và vị thế "Thủ đô ngàn năm văn hiến", "Thủ đô anh hùng", "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo", góp phần xứng đáng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.