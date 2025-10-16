Sáng nay 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham quan không gian triển lãm bên lề Đại hội.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan không gian triển lãm bên lề Đại hội.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự Đại hội.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ dự Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau khi Hà Nội sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
