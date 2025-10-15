Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Chiều 15/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì phiên trù bị.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm, dõi theo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô cũng như cả nước.
Thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội mà còn góp phần vào thắng lợi chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự Đại hội có 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.
Lãnh đạo TP Hà Nội tham dự phiên trù bị Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ…
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc phiên trù bị.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong điều hành phần bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành các nội dung được phân công tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
