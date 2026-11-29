(VTC News) -

Ngày 29/11, Công an phường Cái Vồn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với La Hồng Minh (46 tuổi, thường trú khóm 1, phường Cái Vồn) về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Ngoài hành vi trên, Minh còn bị khởi tố thêm 2 tội là Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục tố tụng đối với La Hồng Minh. (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo cơ quan điều tra, chiều 19/6, Minh và Đặng Văn Chơn (35 tuổi, ngụ khóm 1, phường Cái Vồn) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Chơn và Minh gọi thêm nhiều người đến để cùng giải quyết.

Trong lúc xô xát, Minh dùng dao tự chế gây thương tích cho Chơn. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chơn là 13%. Dù là nạn nhân của Minh nhưng Chơn vẫn bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra, Công an còn xác định thêm 5 người liên quan đến vụ xô xát giữa Minh và Chơn là Nguyễn Thành Nhớ (32 tuổi), Nguyễn Văn Cường (42 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (40 tuổi, cùng ngụ khóm Đông Lợi, phường Đông Thành), Đặng Văn Lý (37 tuổi) và Đặng Văn Út (54 tuổi, cùng ngụ khóm 1, phường Cái Vồn). Những người này đã bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.