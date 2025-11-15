Lỗi phổ biến khi chống thấm tường và cách xử lý

(VTC News) -

Chống thấm tường là khâu quan trọng để giữ cho ngôi nhà bền vững, tránh xuống cấp sớm và hạn chế các vấn đề như ẩm mốc, bong tróc sơn hay thậm chí ảnh hưởng đến kết cấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều gia chủ vẫn gặp tình trạng thấm nước chỉ sau vài tháng sử dụng vì những sai lầm trong quá trình thi công.

Dưới đây là những lỗi phổ biến nhất khi chống thấm tường cùng giải pháp xử lý hiệu quả.

Bỏ qua xử lý bề mặt trước khi chống thấm

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến tường bị thấm trở lại là không vệ sinh, xử lý bề mặt tường đúng cách. Nhiều thợ vội vàng thi công chống thấm khi tường còn dơ, còn dầu mỡ, rêu mốc hoặc lớp vữa không chắc chắn.

Để xử lý, cần loại bỏ hoàn toàn lớp sơn hoặc vữa bị bong tróc. Sau đó cạo sạch rêu, nấm mốc và vệ sinh tường bằng nước áp lực cao. Cuối cùng, trám vá các vết nứt bằng vữa chuyên dụng hoặc keo chống nứt trước khi quét chống thấm.

Bỏ qua xử lý bề mặt trước khi chống thấm là sai lầm thường gặp khi chống thấm. (Ảnh minh họa)

Thi công khi tường chưa khô hoàn toàn

Một số gia chủ muốn rút ngắn tiến độ nên chống thấm khi tường vẫn còn ẩm. Điều này làm lớp chống thấm không thể bám sâu, dẫn đến hiện tượng bong rộp và thấm ngược trở lại.

Để xử lý, cần đảm bảo tường khô hoàn toàn trước khi thi công (độ ẩm tường dưới 15%). Nếu cần gấp, sử dụng quạt gió hoặc máy hút ẩm để đẩy nhanh quá trình làm khô. Với công trình mới, nên để tường khô tự nhiên từ 15 – 21 ngày.

Chọn sai vật liệu chống thấm

Không phải vật liệu chống thấm nào cũng phù hợp cho mọi vị trí. Một số công trình dùng sơn chống thấm cho tường ngoài trời có độ nứt lớn, hoặc dùng keo chống thấm nhẹ cho khu vực tiếp xúc nước nhiều, làm giảm hiệu quả bảo vệ.

Vì vậy, với tường ngoài trời, nên ưu tiên màng chống thấm dạng lỏng, xi măng polymer hoặc màng bitum.Đối với tường trong nhà, dùng sơn chống thấm gốc nước hoặc xi măng chống thấm.

Không xử lý các vết nứt chân chim

Nhiều người chỉ quét chống thấm trực tiếp lên bề mặt tường mà không để ý các vết nứt li ti. Khi nước mưa tác động lâu ngày, nước sẽ len vào vết nứt, phá hỏng lớp chống thấm và gây thấm ngược từ bên trong.

Với trường hợp này, cần làm sạch vết nứt, trám bằng keo chống nứt chuyên dụng rồi tiến hành quét chống thấm.

Không kiểm tra nguồn thấm trước khi xử lý

(Ảnh minh họa)

Một số trường hợp tường bị thấm do mái dột, ban công nứt hoặc ống nước âm bị rò rỉ. Nếu chỉ chống thấm tường mà không xử lý gốc rễ, hiện tượng thấm sẽ tái phát nhanh chóng.

Để xử lý, cần kiểm tra kỹ toàn bộ khu vực xung quanh: mái, hộp kỹ thuật, cửa sổ, mối nối tường – sàn. Sau đó, xử lý triệt để nguồn thấm trước khi chống thấm lại bề mặt.

Thi công trong điều kiện thời tiết xấu

Trời mưa, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ quá thấp đều ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu chống thấm. Nhiều đơn vị vẫn cố thi công trong điều kiện thời tiết không phù hợp khiến lớp chống thấm không đạt hiệu quả tối ưu.

Do vậy, chỉ thi công khi thời tiết khô ráo, nhiệt độ từ 20 – 35°C. Nếu trời mưa, cần che chắn khu vực thi công.