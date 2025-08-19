Giá xăng dầu hôm nay 19/8: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga không có kết quả tại Alaska vào thứ Sáu tuần trước.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tác động tiềm tàng của các cuộc đàm phán đối với nguồn cung dầu toàn cầu, bao gồm cả những thay đổi có thể có đối với các lệnh trừng phạt hoặc các bước hướng tới hòa giải. Ông Trump đã ra hiệu rằng Ukraine nên từ bỏ hy vọng lấy lại Crimea đã sáp nhập hoặc gia nhập NATO, liên kết nhiều hơn với Moscow trong việc theo đuổi một thỏa thuận hòa bình thay vì ngừng bắn.

Những lo ngại về dòng chảy năng lượng lại nổi lên sau khi cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro chỉ trích việc Ấn Độ mua dầu thô của Nga. Giá dầu đã giảm hơn 10% trong tháng này, chịu áp lực bởi căng thẳng thương mại và nguồn cung OPEC+ tăng.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát cuộc gặp trong ngày giữa Trump và Zelenskiy, kỳ vọng có thể mang lại bước tiến hướng tới một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Giới đầu tư cũng tìm kiếm tín hiệu về nguy cơ siết chặt trừng phạt hoặc tiến trình hòa giải có thể tác động đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen (Saxo Bank) nhận định: “Thị trường dầu chưa phản ánh đầy đủ kịch bản hòa bình, vốn có thể khiến giá dầu thô và khí đốt EU tiếp tục chịu áp lực giảm”.

Giá dầu hôm nay. (Ảnh minh họa: iStock).

Trong khi đó, Nhà Trắng phát đi thông điệp cứng rắn với Ấn Độ. Cố vấn thương mại Peter Navarro cho rằng việc Ấn Độ mua dầu Nga đang giúp Moscow tài trợ cho chiến sự và cần phải chấm dứt.

Bình luận này ngay lập tức kích hoạt lực mua trên thị trường, theo chuyên gia Ole Hvalbye (SEB). Còn Priyanka Sachdeva, nhà phân tích tại Phillip Nova, nhận định: “Phát ngôn gay gắt của cố vấn Mỹ về nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ, cùng với việc hoãn đàm phán thương mại khiến lo ngại tái bùng phát rằng dòng chảy năng lượng vẫn đang bị kìm hãm bởi căng thẳng thương mại và ngoại giao, ngay cả khi triển vọng hòa bình tại Ukraine có phần sáng sủa hơn”.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý đến khả năng lãi suất của Mỹ, chờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole trong tuần này.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.