Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Chưa ngừng suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới trong phiên đầu tuần tiếp tục giảm. Theo Reuters, thị trường hiện chờ đợi kết quả cuộc gặp tại Washington vào hôm nay (18/8) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nguồn tin của Reuters cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự cuộc gặp này.

“Nhà đầu tư sẽ theo sát phản ứng từ phía châu Âu, trước mắt nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga vẫn được kiểm soát”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS đánh giá.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group, các nhà giao dịch đang chờ đợi một thỏa thuận rõ ràng và cho tới khi điều đó xảy ra, giá dầu thô nhiều khả năng sẽ đi ngang trong biên độ hẹp.

Giá dầu hôm nay tiếp tục suy giảm. (Ảnh minh họa).

“Điều chắc chắn hiện nay là nguy cơ trừng phạt ngay lập tức đối với Nga hay các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia mua dầu từ Nga đã được tạm gác lại. Đó là yếu tố góp phần tạo áp lực giảm giá dầu”, ông Phil Flynn cho biết.

Trước đó, tại cuộc gặp lịch sử ngày 15/8 ở Alaska, Tổng thống Donald Trump cho biết đã thống nhất với Tổng thống Vladimir Putin rằng các cuộc đàm phán nên hướng thẳng tới một hiệp ước hòa bình, thay vì đi qua giai đoạn ngừng bắn, điều mà Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn kêu gọi. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào và cũng không ký kết văn bản nào.

Sau cuộc thảo luận, ông Trump cũng tuyên bố sẽ tạm hoãn áp thuế lên các quốc gia như Trung Quốc do mua dầu của Nga. Trước đó, ông từng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp với Moscow, cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước như Trung Quốc và Ấn Độ nếu căng thẳng tại Ukraine không kết thúc.

“Điều này đồng nghĩa với nguồn cung dầu Nga sẽ tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động chỉ ở mức tối thiểu và giá dầu có thể chỉ giảm nhẹ trong ngắn hạn”, chuyên gia Ajay Parmar tại công ty phân tích rủi ro ICIS nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.