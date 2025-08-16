Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Suy giảm phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, với kỳ vọng hai bên có thể đạt tiến triển trong việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tại cuộc họp ở Alaska, lệnh ngừng bắn ở Ukraine được đặt lên hàng đầu chương trình nghị sự. Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, song cũng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia vẫn mua dầu từ Moscow nếu không đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

“Thị trường đang dõi theo xem liệu có thỏa thuận ngừng bắn hay không. Nếu có, điều đó đồng nghĩa với khả năng nguồn cung dầu từ Nga tăng trở lại. Vấn đề là liệu tình hình sẽ leo thang hay hạ nhiệt”, chuyên gia phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo (UBS) nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc cũng làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Số liệu chính phủ cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 7 rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, trong khi tăng trưởng doanh số bán lẻ chỉ đạt tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12/2024.

Điều này phủ bóng lên tâm lý thị trường, bất chấp việc sản lượng chế biến dầu tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng 7 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, mức này đã giảm so với tháng 6, thời điểm đạt cao nhất kể từ tháng 9/2023. Cùng với đó, xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc cũng gia tăng, phản ánh nhu cầu nội địa yếu đi.

Ngoài ra, triển vọng dư cung ngày càng lớn cùng nguy cơ lãi suất cao kéo dài tại Mỹ cũng gây áp lực lên thị trường năng lượng. Các chuyên gia phân tích của Bank of America hôm 14/8 cho biết họ đã nâng dự báo thặng dư cung dầu toàn cầu, viện dẫn nguồn cung gia tăng từ nhóm OPEC+ (gồm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ, Nga và các đồng minh).

Theo dự báo, dư cung bình quân sẽ ở mức 890.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Dự báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ở trạng thái “phình to” do sự gia tăng sản lượng từ OPEC+.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.