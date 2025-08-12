Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Duy trì đà tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc gặp dự kiến diễn ra trong những ngày tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Phil Flynn, chuyên gia cấp cao tại Price Futures Group, nhận định: “Thị trường đang giảm bớt phần phí rủi ro xung đột Nga do kỳ vọng vào cuộc gặp Trump - Putin, đồng thời cũng loại bỏ khả năng áp thuế đáp trả đối với dầu Nga”.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực lên Nga, nâng cao khả năng trừng phạt mạnh hơn nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình. Trước đó, ông Trump đã đặt hạn chót vào ngày 8/8 để Moscow đồng ý hòa giải, nếu không, các khách hàng mua dầu Nga sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. Washington cũng đang thúc giục Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 7 tăng thêm sau khi khối OPEC+ đồng ý nâng sản lượng, theo khảo sát của Reuters.

Flynn nhận định: “Hiện thị trường đang cân bằng giữa việc OPEC không tăng sản lượng nhiều như dự kiến với khả năng có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, qua đó giúp dầu Nga lưu thông tự do. Sự giằng co này khiến giá dầu biến động mạnh như con lắc”.

Ở diễn biến khác, Exxon Mobil cho biết liên danh do hãng dẫn đầu đã bắt đầu khai thác dầu thô sớm hơn bốn tháng so với kế hoạch tại tàu khai thác và chứa dầu thứ tư ở Guyana. Ngoài ra, số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 10/8 cho thấy giá sản xuất tại nước này giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 7.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng và Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá được điều chỉnh tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.