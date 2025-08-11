Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Tiếp đà hồi phục

(VTC News) -

Giá dầu tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường chờ đợi cuộc gặp dự kiến diễn ra trong những ngày tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, cả hai loại dầu đều ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6 do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent và WTI liên tiếp giảm trong 6 phiên đầu tuần do tác động từ quyết định của OPEC+ nâng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, cùng lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu.

Giá dầu kéo dài đà giảm tuần. (Ảnh minh họa: Fox Business)

Nhu cầu xăng tại Mỹ trong tháng 5 ở mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, sản lượng dầu thô đạt kỷ lục, tạo áp lực dư cung. Bên cạnh đó, các tín hiệu kinh tế kém khả quan tại Mỹ, cùng những bất ổn xoay quanh chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Tuy nhiên, đà giảm phần nào được kìm hãm ở cuối tuần nhờ tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh, Saudi Arabia nâng giá bán dầu sang châu Á và nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao.

Giới phân tích nhận định, diễn biến giá dầu thế giới những ngày tới sẽ phụ thuộc lớn vào cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các động thái tiếp theo của OPEC+ về sản lượng.

Với những yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu chưa ổn định, thị trường năng lượng dự báo tiếp tục biến động khó lường.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng và Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá được điều chỉnh tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.