Ngày mai, giá xăng được điều chỉnh thế nào?

(VTC News) -

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ điều chỉnh trái chiều theo hướng giá xăng tăng, dầu giảm.

Trong đó, dự báo giá xăng RON 95 - III tăng khoảng 200 - 250 đồng/lít; xăng E5 RON 92 - II tăng khoảng 190 đồng/lít; giá dầu diesel giảm khoảng 260 đồng/lít.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 21/8, giá xăng bán lẻ có thể tăng nhẹ 0,6 - 0,9%, trong khi giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,3 - 1,9% so với kỳ điều hành trước đó.

Cụ thể, VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 116 đồng (0,6%) lên mức 19.466 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 181 đồng (0,9%) lên mức 20.061 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ có xu hướng giảm, cụ thể giá dầu hỏa có thể giảm 1,9% về mức 17.678 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,7% về mức 17.761 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,3% về mức 15.057 đồng/kg.

Giá xăng ngày mai dự báo được điều chỉnh tăng. (Ảnh: Minh Đức).

VPI dự báo Liên Bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ 2 giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8.

Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.