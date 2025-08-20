Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm khi giới giao dịch cân nhắc khả năng các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột có thể dẫn tới việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga, từ đó làm nguồn cung toàn cầu tăng lên.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump tiết lộ đang sắp xếp để Putin và Zelenskiy gặp trực tiếp, có thể tiến tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Các nhà phân tích của Commerzbank nhận định: “Cuộc gặp hôm qua giữa ông Trump, ông Zelenskiy và một số lãnh đạo châu Âu đã tạo động lực mới cho tiến trình đàm phán, thắp lên hy vọng về việc chấm dứt xung đột trong thời gian tới. Chính điều này khiến giá dầu hôm nay quay đầu giảm”.

Giá dầu thế giới hôm nay.(Ảnh: PVOIL).

Ông Suvro Sarkar - chuyên gia phân tích năng lượng cấp cao tại Ngân hàng DBS cũng cho rằng việc ông Trump tỏ thái độ mềm mỏng hơn về các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước nhập khẩu dầu Nga đã giúp giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung toàn cầu, phần nào hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã mua 15 lô dầu Nga giao tháng 10 và 11, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ đối với dầu Nga suy giảm, theo nguồn tin từ hai chuyên gia và một nhà giao dịch.

Tổng thống Zelenskiy mô tả cuộc trao đổi với ông Trump là “rất tốt”, cho biết hai bên đã bàn đến khả năng Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Trump xác nhận sẽ có cam kết này, song mức độ hỗ trợ cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Ông Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định: “Nếu kết quả đàm phán giúp hạ nhiệt căng thẳng và loại bỏ nguy cơ áp thuế hay trừng phạt thứ cấp, giá dầu có thể giảm dần về mức mục tiêu trung bình 58 USD/thùng trong quý IV/2025 và quý I/2026”.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần thứ hai giá xăng E10 được điều chỉnh, kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Trong đó, có 1 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E10 là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít ở vùng 2.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 32 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.