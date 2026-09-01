Gặp Tổng thống Iran, Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ với Tehran

(VTC News) -

Ngày 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Putin tái khẳng định sự ủng hộ của Moskva đối với Tehran và cam kết duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ.

Tổng thống Putin cho biết thêm Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế với Iran bất chấp áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng cũng như căng thẳng leo thang trong khu vực. “Nhân dân Nga sát cánh cùng nhân dân Iran trong cuộc đấu tranh vì lợi ích của họ”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, ông Pezeshkian cảm ơn Moskva về lập trường của nước này đối với hành động quân sự và lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác chiến lược giữa hai nước.

“Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn ngài về lập trường trong từng giai đoạn, cả trong thời gian xảy ra giao tranh và các hành động gây hấn, cũng như khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chúng tôi tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga - Iran cũng tái khẳng định kế hoạch mở rộng thương mại song phương, tăng cường hợp tác năng lượng và phát triển cơ chế tài chính nằm ngoài hệ thống ngân hàng phương Tây.

Theo nhà lãnh đạo Iran, sự ủng hộ này cho thấy quan hệ giữa Tehran và Moskva là “quan hệ chiến lược chứ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ thông thường”.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cuộc xung đột giữa Washington và Tehran leo thang khi Iran tuyên bố tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của Mỹ tại khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Cũng tại vùng biển này, IRGC thông báo một tàu chở dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy hồi sáng 31/8. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ đáp trả cứng rắn sau khi Iran phóng tên lửa vào căn cứ của Mỹ tại Jordan. Tuy nhiên, ông cho rằng cánh cửa đối thoại giữa 2 bên vẫn chưa hoàn toàn khép lại.