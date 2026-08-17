Đường đua phim Tết 2027 nóng dần: Trấn Thành gặp đối thủ đáng gờm

(VTC News) -

Dù còn nhiều tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, đường đua phim Việt sớm xuất hiện những cái tên đáng chú ý.

Trấn Thành trở lại với “Em”

Sau nhiều mùa phim Tết liên tiếp tạo sức hút tại phòng vé, Trấn Thành tiếp tục lựa chọn dịp Tết Nguyên đán 2027 để giới thiệu dự án mới mang tên Em. Bộ phim vừa được nam đạo diễn khai máy và dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết.

Khác với những thông tin khá hạn chế về nội dung, Trấn Thành cho biết ban đầu anh đang chuẩn bị một câu chuyện khác nhưng quyết định tạm gác dự án này khi tìm thấy sự rung động đặc biệt với Em.

Trấn Thành trở lại với phim “Em” trong mùa Tết 2027.

“Bình thường Thành rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới nhưng hôm nay Thành lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy”, anh chia sẻ. Nam đạo diễn cho biết sự rung động với câu chuyện của Em mãnh liệt đến mức anh quyết định dành dự án đang chuẩn bị cho một thời điểm khác.

Việc Trấn Thành tiếp tục làm phim Tết lập tức thu hút sự chú ý, nhất là khi tên tuổi của anh trở thành thương hiệu lớn tại phòng vé Việt. Các phim Tết trước đó gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ lần lượt đạt doanh thu khoảng 427 tỷ, 475 tỷ, 551 tỷ, 332 tỷ đồng.

Đến năm 2026, Thỏ ơi tiếp tục giúp Trấn Thành duy trì sức hút. Phim rời rạp với 449 tỷ đồng, qua đó vượt Bố già và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của nam đạo diễn.

Những con số này khiến Em trở thành một trong những dự án được quan tâm nhất trước thềm mùa phim Tết 2027. Tuy nhiên, lần trở lại này của Trấn Thành sẽ không còn diễn ra trong một cuộc chơi tương đối ít đối thủ như những năm trước.

Victor Vũ đưa “Thám tử Kiên” trở lại

Đối thủ đáng chú ý đầu tiên của Trấn Thành là đạo diễn Victor Vũ với Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim. Phần hai của thương hiệu Thám tử Kiên vừa tung hình ảnh đầu tiên và xác nhận phát hành vào dịp Tết 2027. Đáng chú ý, phim dự kiến ra rạp cùng ngày với Em, tức mùng 1 Tết Đinh Mùi.

Ở phần phim mới, Quốc Huy tiếp tục đảm nhiệm vai thám tử Kiên. First look hé lộ hiện trường một vụ thảm sát trên con thuyền mắc cạn giữa biển, với những thi thể nằm rải rác và không khí bí ẩn bao trùm câu chuyện.

Victor Vũ gia nhập đường đua phim Tết với Thám tử Kiên phần 2.

Nếu phần đầu Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu khai thác vụ án mạng tại một thị trấn bí ẩn, phần mới đưa nhân vật vào một hành trình khác, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục Gia Truyện của nhà văn Hồng Thái. Victor Vũ cho biết điều ê-kíp hướng tới không phải đơn thuần là làm bộ phim quy mô lớn hơn mà là tạo ra câu chuyện đủ mới và hấp dẫn để khán giả tiếp tục đồng hành với nhân vật.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu từng tạo dấu ấn tại phòng vé năm 2025 với doanh thu hơn 250 tỷ đồng theo Box Office Vietnam, qua đó trở thành một trong những phim Việt ăn khách của năm.

Việc phần hai chuyển sang mùa Tết, lại phát hành cùng thời điểm với Em, khiến cuộc đối đầu giữa Victor Vũ và Trấn Thành trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất của phòng vé đầu năm 2027.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chọn hướng đi khác biệt

Bên cạnh hai dự án xác nhận lịch chiếu Tết, Cận kề cái chết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng là tác phẩm được chú ý. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với đề tài chiến tranh.

Phim lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, xoay quanh tù nhân đặc biệt từng là đặc vụ thuộc đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Nhân vật nắm giữ bí mật về khoản tiền lớn cần chuyển cho Cách mạng, đồng thời là người duy nhất biết nơi cất giấu số tiền.

Bị giam tại nhà tù Phú Quốc, nhân vật chính phải tìm cách trốn thoát trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy, tác phẩm không chỉ tập trung vào câu chuyện vượt ngục mà còn khai thác cuộc chiến sinh tồn khi con người bị đẩy tới giới hạn của sự sống và cái chết.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên góp mặt tại mùa phim Tết với “Cận kề cái chết”.

Cận kề cái chết được dự kiến ra mắt trong mùa Tết 2027 nhưng hiện chưa có lịch khởi chiếu cụ thể như Em hay Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim.

Điểm đáng chú ý của mùa phim Tết 2027 là các dự án đang hình thành những màu sắc khá khác biệt. Em của Trấn Thành được giữ kín nhiều thông tin về nội dung, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim tiếp tục khai thác dòng trinh thám, còn Cận kề cái chết theo đuổi chất liệu chiến tranh và sinh tồn.

Trong đó, cuộc chạm trán trực tiếp giữa Em và Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim đã được xác lập khi cả hai cùng hướng tới mùng 1 Tết. Đây cũng là lần hiếm hoi Trấn Thành phải cạnh tranh trực diện với một thương hiệu điện ảnh đã có lượng khán giả riêng ngay từ ngày đầu phát hành.

Dù vậy, mùa phim Tết vẫn còn nhiều tháng để các dự án hoàn thiện, đồng thời những cái tên mới có thể tiếp tục gia nhập đường đua.