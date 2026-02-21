Phim Tết 'Thỏ ơi' bị quay lén, rò rỉ trên mạng, Trấn Thành cầu xin khán giả

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trấn Thành vừa đăng tải bài viết cầu xin khán giả không tiết lộ cái kết của bộ phim Thỏ ơicũng như dừng quay lén, phát tán lên mạng xã hội.

Nam đạo diễn bày tỏ: “Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người. Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội".

Trấn Thành mong chủ các tài khoản quay lén “hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với phim”. Đồng thời, ông xã Hari Won nhắn nhủ: “Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim. Một lần nữa, em xin mọi người thương em, thương 'Thỏ ơi' đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa”.

Dàn diễn viên "Thỏ ơi" tích cực giao lưu với khán giả dịp Tết.

Phim điện ảnh Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành đang là dự án nhận được quan tâm lớn của khán giả. Tuy nhiên những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các clip quay lén, tiết lộ các tình tiết quan trọng của phim. Điều này khiến tác phẩm của Trấn Thành phần nào ảnh hưởng đến doanh thu của phim.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính tới 13h ngày 21/2, phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành đã vượt hơn 187 tỷ đồng sau hơn 4 ngày công chiếu. Ngoài ra, phim vẫn đang có lượng vé bán ra và số suất chiếu áp đảo so với 3 bộ phim Tết ra cùng thời điểm.

Ngoài ra, Trấn Thành thông báo dự án Tết năm nay là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với hơn 130 nghìn vé và tiếp đến là đạt kỷ lục doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại trong chưa đầy 24 giờ với 50 tỷ đồng. Tốc độ bán vé của Thỏ ơi hiện vượt xa các phim Tết trước đó của Trấn Thành.

Việc Thỏ ơi tiếp tục có mốc doanh số ấn tượng giúp Trấn Thành tiếp tục bảo chứng phòng vé cho các phim Tết, tạo nên thương hiệu "cứ đến Tết là ra rạp xem phim của Trấn Thành".

Trước đó, các tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn dịp Tết đều có doanh thu nổi bật như Mai đạt 551 tỷ đồng, Nhà bà Nữ thu 460 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ cán mốc 332 tỷ đồng. Các tác phẩm cũng đều nằm trong nhóm phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Thỏ ơi quy tụ dàn diễn viên trẻ như Văn Mai Hương, Pháo, LyLy, Vĩnh Đam…Đây là tác phẩm mang màu sắc tâm lý - drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm.