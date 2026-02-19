Phim Tết đầu tiên chạm mốc 100 tỷ đồng sau chưa đầy 3 ngày

(VTC News) -

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính tới 12h ngày 19/2, phim điện ảnh Thỏ ơicủa Trấn Thành chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 2 ngày công chiếu. Ngoài ra, phim vẫn đang có lượng vé bán ra và số suất chiếu áp đảo so với 3 đối thủ.

Trước đó, Trấn Thành thông báo dự án Tết năm nay là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với hơn 130 nghìn vé và tiếp đến là đạt kỷ lục doanh thu công chiếu cao nhất mọi thời đại trong chưa đầy 24 giờ với 50 tỷ đồng. Tốc độ bán vé của Thỏ ơi hiện vượt xa các phim Tết trước đó của Trấn Thành.

Việc Thỏ ơi tiếp tục có mốc doanh số ấn tượng giúp Trấn Thành tiếp tục bảo chứng phòng vé cho các phim Tết, tạo nên thương hiệu "cứ đến Tết là ra rạp xem phim của Trấn Thành".

Trước đó, các tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn dịp Tết đều có doanh thu nổi bật như Mai đạt 551 tỷ đồng, Nhà bà Nữ thu 460 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ cán mốc 332 tỷ đồng. Các tác phẩm cũng đều nằm trong nhóm phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Dàn diễn viên chính phim "Thỏ ơi".

Thỏ ơi lấy bối cảnh một talkshow do nhân vật “chị Bờ Vai” (LyLy) dẫn dắt, nơi các khách mời giấu mặt chia sẻ câu chuyện cá nhân. Nhân vật Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện về mối quan hệ yêu đương có dấu hiệu kiểm soát và thao túng.

Trấn Thành vào vai người bạn trai cũ có tâm lý phức tạp của Nhật Hạ. Phim tập trung khai thác các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại.

Việc sử dụng dàn diễn viên vốn không chuyên về điện ảnh như LyLy, Pháo hay Văn Mai Hương được xem là một lựa chọn mạo hiểm. Tuy nhiên, ê-kíp cho biết tiêu chí casting ưu tiên sự phù hợp với nhân vật hơn là kinh nghiệm diễn xuất.

Bên cạnh Trấn Thành, cuộc đua phim Việt dịp Tết Bính Ngọ 2026 còn có 3 tác phẩm. Xếp sau Thỏ ơi là phim Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn, với doanh thu hơn 33 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 thuộc về phim Báu vật trời cho với sự góp mặt của bộ đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, nhân vật Hồng (Tuấn Trần) không nên đôi cùng nhân vật của Phương Anh Đào mà có mối quan hệ với Ngân (Bích Ngọc). Phim thu về hơn 17 tỷ đồng sau hơn 2 ngày công chiếu.

Đứng thứ 4 là phim Mùi phở với doanh thu hơn 13 tỷ đồng. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Thu Trang, Tiến Lộc, Cường Cá, Bảo Nam...