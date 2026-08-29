Đường đến đại học quốc tế bắt đầu từ một lộ trình sớm

(VTC News) -

Không phải đến lớp 12 mới bắt đầu chọn ngành

Khi nào nên bắt đầu hướng nghiệp cho con là băn khoăn của nhiều phụ huynh. Dù việc xác định nghề nghiệp quá sớm có thể tạo áp lực, hướng nghiệp cũng không nên chờ đến cuối cấp. Thay vì hỏi “Sau này con muốn làm nghề gì?”, hãy bắt đầu từ những câu hỏi gần gũi hơn: Con có thế mạnh gì? Điều gì khiến con hứng thú? Con muốn giải quyết những vấn đề nào?

Những trải nghiệm từ sớm giúp học sinh nhận diện sở thích, kiểm chứng năng lực và điều chỉnh lựa chọn. Hướng nghiệp sớm vì thế không phải để “chốt nghề”, mà là một quá trình khám phá có định hướng.

Từ hiểu mình đến xây dựng lộ trình học tập

Với học sinh có mục tiêu du học hoặc ứng tuyển vào các trường đại học quốc tế, định hướng nghề nghiệp là nền tảng để xây dựng lộ trình dài hạn. Khi xác định được nhóm ngành quan tâm, các em có thể chủ động lựa chọn môn học, phát triển ngoại ngữ và tham gia những hoạt động, dự án phù hợp.

Quan trọng hơn, lộ trình này cần đủ linh hoạt để học sinh thử sức, điều chỉnh và từng bước xác định hướng đi khi hiểu bản thân rõ hơn.

Một học bổng quốc tế được chuẩn bị như thế nào?

Câu chuyện của Hà Đăng Tuấn Pháp, cựu học sinh The Dewey Schools Hải Phòng, cho thấy những cơ hội lớn được tạo nên từ quá trình tích lũy dài hạn.

Tuấn Pháp giành Học bổng ASEAN do Chính phủ Singapore tài trợ, được vinh danh là “Học giả quốc tế” và đạt IELTS 7.5 ở tuổi 15. Đặc biệt yêu thích Toán học, em sở hữu nhiều thành tích trong nước và quốc tế.

“Môn Toán cho con nguồn năng lượng tích cực giúp con luôn đam mê và học nhiệt huyết trong các tiết học. Nhờ sự hỗ trợ, lời khuyên và những bài học quý giá từ các thầy cô, con đã đạt được rất nhiều giải thưởng về môn Toán”, Tuấn Pháp chia sẻ.

Hành trình của em bắt đầu với 6 năm tại Sakura Schools, trước khi tiếp tục học tại Dewey Hải Phòng từ Tiểu học đến THCS. Qua từng chặng đường, thế mạnh về Toán học, tiếng Anh và học thuật được phát triển, tạo nền tảng cho những mục tiêu lớn hơn.

Tuấn Pháp đạt giải bạc tại cuộc thi IJMO - Kỳ thi Olympic Toán học trẻ được tổ chức hàng năm bởi SIMCC và Hội Toán học Quốc gia của các nước châu Á dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 10 nhằm phát hiện và khuyến khích tài năng toán học trẻ.

Hướng nghiệp 1:1 giúp học sinh cá nhân hóa lộ trìnhKhông có một lộ trình chung phù hợp với tất cả học sinh. Ngay cả khi cùng hướng tới một quốc gia hay nhóm ngành, mỗi em vẫn có năng lực, sở thích và mục tiêu khác nhau.

Điểm khác biệt của The Dewey Schools là chương trình hướng nghiệp được xây dựng theo định hướng chuẩn quốc tế với lộ trình sớm và rõ ràng. Học sinh được tham vấn 1:1 cùng đội ngũ cố vấn chuyên môn để xác định nhóm ngành phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu cá nhân.

Môn học, ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm, thành tích, dự án cá nhân và yêu cầu tuyển sinh được kết nối trong cùng một lộ trình, giúp học sinh chủ động hơn khi chuẩn bị hồ sơ đại học.

Năm 2025-2026, học sinh khối 12 Dewey gặt hái nhiều thành tích đỗ vào các trường Đại học trong nước và Quốc tế uy tín với tổng giá trị học bổng lên đến 209 tỷ đồng.

Hồ sơ đại học bắt đầu từ những trải nghiệm có ý nghĩa

Bên cạnh thành tích học thuật, các trường đại học quan tâm học sinh là ai, có thế mạnh gì và đã phát triển những thế mạnh đó như thế nào. Vì vậy, hồ sơ không đơn thuần là “làm đẹp CV”, mà được xây dựng từ những trải nghiệm xuất phát từ mối quan tâm thực sự của học sinh.

Không cần xác định chính xác nghề nghiệp từ sớm, nhưng việc bắt đầu khám phá giúp các em có thêm thời gian thử sức, điều chỉnh và chuẩn bị cho tương lai. Từ một học sinh yêu thích Toán học đến chủ nhân Học bổng ASEAN, hành trình của Tuấn Pháp cho thấy những cơ hội lớn có thể bắt đầu từ việc hiểu mình, phát triển thế mạnh và kiên trì theo đuổi một lộ trình phù hợp.