Đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền

(VTC News) -

Sáng 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win, sử dụng các tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.

Hình ảnh giao diện trang web Net.win

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ xác minh, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M (trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình làm việc, N.V.M thừa nhận từ đầu năm 2025 đã biết đến game bài trực tuyến Net.win thông qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản để tham gia đánh bạc.

Tại website này, người chơi nạp tiền mua “điểm” thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp; 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng. N.V.M khai nhận chủ yếu tham gia các trò chơi “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.

Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc.

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của N.V.M cho thấy, từ 8/2/2025 đến 16/10/2025, M. thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với số tiền lớn.

Mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Hưng Yên xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Các “con bạc” đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây.

Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Tiếp tục đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Hưng Yên đã rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win.

Qua đó, cơ quan công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của những người liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác.