Dùng ô gỡ dây viễn thông, người lái máy gặt bị điện phóng tử vong

(VTC News) -

Trưa 6/9, lãnh đạo xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc người đàn ông lái máy gặt tử vong do bị điện từ đường dây 35kV phóng trúng người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: MXH)

Khoảng 17h ngày 5/9, ông P.V.T. (SN 1969, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) lái máy gặt lúa tại cánh đồng thuộc xã Bình Minh thì máy gặt vướng đường dây viễn thông dưới đường dây diện 35kV.

Người này sau đó đứng trên máy gặt dùng một cây ô dài (loại dùng che cho người lái máy gặt) để chọc, gỡ đường dây viễn thông thì bất ngờ bị điện phóng trúng người tử vong.

Những năm gần đây tại tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do người dân vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện. Mới đây nhất, vào tháng 4, em T.Q.K (học sinh lớp 8, trú xã Văn Kiều) tử vong khi trèo trên cột điện để bắt chim.

Vị trí nạn nhân gặp nạn là cột điện thuộc đường dây điện trung thế, cách mặt đất gần 10 m.

Thông tin từ gia đình cho biết, K. thường có thói quen đi bắt ong và chim. Rạng sáng 22/4, K. mặc quần áo bảo hộ và rời khỏi nhà cho đến khi người dân phát hiện nam sinh đang treo lơ lửng trên cột điện