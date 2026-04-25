Dùng clip 'nóng' đe dọa, ép người yêu cũ quan hệ với nhiều gã đàn ông

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Mai Thành Trung (SN 2000, trú phường Hải Châu) về hành vi cưỡng dâm.

Mai Thành Trung bị bắt để điều tra hành vi cưỡng dâm. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, khẩn trương xác minh, làm rõ. Chỉ sau một ngày, cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của nghi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 8/2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M. (SN 2008, trú xã Hòa Vang). Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2/2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu M. không đáp ứng yêu cầu.

Từ cuối tháng 2/2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng nam khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội. Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận.

Bước đầu công an xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau. Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này với mỗi lần từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng, tổng cộng 10,7 triệu đồng.

Không dừng lại, ngày 21/4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm.

Quá trình điều tra, công an tạm giữ tang vật gồm: 2 USB chứa dữ liệu video liên quan, 1 điện thoại di động iPhone 12 Pro Max và 1 máy tính xách tay.

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.