Đưa vụ án Công ty Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

(VTC News) -

Theo thông cáo từ Ban Nội chính Trung ương, ngày 17/9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.

Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ bị khởi tố hồi tháng 7.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, gồm:

Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ” liên quan đến Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2).

Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác” liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Trọng tâm là tập trung chỉ đạo hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết thí điểm về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội (hoàn thành trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2)...

Đảng ủy Chính phủ có nhiệm vụ chỉ đạo hoàn thành rà soát, phân loại, có phương án xử lý cụ thể đối với 962 dự án chưa thực hiện rà soát, phân loại; chỉ đạo hoàn thành xử lý đối với 9.662 cơ sở nhà, đất dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác, sử dụng; chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với 1.330 dự án đã có phương án xử lý để các dự án sớm đi vào hoạt động (quý IV/2026).

Một nhiệm vụ khác được Thường trực Ban Chỉ đạo đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc trọng điểm như: Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan; Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy TAND Tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn (báo cáo kết quả tại phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo).

Thường trực Ban Ban Chỉ đạo yêu cầu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu tỉnh ủy, thành ủy ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã; chỉ đạo các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, ký kết quy chế phối hợp với các cấp ủy cấp xã và tăng cường hướng dẫn cấp ủy cấp xã trong công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.