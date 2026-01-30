Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

(VTC News) -

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí đồng thời là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê quán TP.HCM. Ông có trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Minh Trí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP.HCM; Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Khi đang là Trung tá an ninh, ông được biệt phái làm Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM rồi làm Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP.HCM.

Sau đó, ông Lê Minh Trí lần lượt kinh qua chức vụ Chủ tịch UBND Quận 11 và Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM, trước khi nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vào đầu năm 2010. Từ tháng 4/2013, ông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và được bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao vào tháng 4/2016.

Ngày 26/8/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Tháng 11/2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Lê Minh Trí được bầu vào Bộ Chính trị.

Theo Quyết định số 05 được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 30/1, ông Lê Minh Trí là 1 trong 10 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV được phân công tham gia Ban Bí thư khoá XIV.