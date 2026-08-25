'Đùa' bằng cách mạo danh đặt pizza giao khắp nơi, thanh niên đối mặt 8 năm tù

(VTC News) -

Một nam thanh niên 23 tuổi người Ba Lan có nguy cơ phải dành 8 năm tiếp theo của cuộc đời trong tù chỉ vì trò nghịch dại đặt pizza giao tận nhà ép người lạ phải nhận.

Cục Phòng chống tội phạm mạng (CBZC) thuộc Cảnh sát Ba Lan mới đây thông báo bắt giữ một nghi phạm 23 tuổi tại thành phố Szczecin. Người này bị điều tra về các hành vi quấy rối, giả mạo danh tính và gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho nhiều doanh nghiệp bằng cách tự ý đặt hàng trăm chiếc pizza đến các địa chỉ ngẫu nhiên trên khắp cả nước.

Hình thức mà kẻ này sử dụng là đặt hàng giao tận nơi và chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận (COD). Khi shipper mang bánh đến các địa chỉ ngẫu nhiên, người nhận hoàn toàn bất ngờ, không hề hay biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm trẻ tuổi này không chỉ đánh cắp các thông tin chi tiết về tên, tuổi, nơi ở, số điện thoại của nạn nhân, mà còn gửi đơn hàng pizza kèm theo những lời đe dọa sự an toàn và tính mạng nếu họ không chịu nhận.

Vì trò đùa đặt giao bánh pizza cho người lạ, thanh niên đối mặt án tù 8 năm.

Đơn cử, thanh niên này đe dọa bắt cóc trẻ em, đốt phá nơi làm việc hoặc gây tai nạn giao thông cho chủ nhà. Điều này khiến nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, hoang mang và bị tổn thương về mặt tinh thần trong một thời gian dài.

Phần lớn các đơn hàng pizza “ma” này được gửi tới các địa chỉ thuộc thành phố Szczecin. Có ít nhất vài chục đơn hàng khác gửi tới các thành phố lớn như Wrocław, Kraków và Thủ đô Warsaw. Nhiều nhà hàng, tiệm bánh chịu tổn thất tài chính nặng nề khi gia chủ không nhận thanh toán các đơn hàng trên.

Điển hình là lần nghi phạm đặt đơn hàng gồm 300 chiếc pizza với tổng trị giá 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) để ép một gia đình phải nhận. Ở vài trường hợp khác, các nhà hàng buộc phải chủ động hủy đơn vì số bánh quá lớn, vượt xa khả năng chế biến và giao hàng đúng giờ của quán.

Các lực lượng chức năng thuộc Cục Phòng chống tội phạm mạng phối hợp với Phòng Điều tra Công an thành phố Szczecin bất ngờ khám xét nhà riêng của nghi phạm. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử và các thiết bị lưu trữ dữ liệu thông tin cá nhân.

Nếu bị kết tội, chàng trai 23 tuổi này sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 8 năm tù giam. Về phần động cơ thực sự đằng sau chuỗi hành vi bất thường nói trên, các điều tra viên hiện vẫn đang tiếp tục làm rõ.