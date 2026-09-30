Dự báo thời tiết ngày 30/9: Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng nóng trên 37°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/9/2026

Ngày 30/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xu hướng tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm trong không khí dao động ở mức thấp, khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Từ đêm 30/9, miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, mặc dù nhiệt độ không giảm sâu nhưng cũng khiến thời tiết dịu hơn, kết thúc đợt nắng nóng.

Ngày 30/9, miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 37°C. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 1/10, nắng nóng vẫn duy trì ở các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Ngoài ra, trong ngày cuối tháng 9, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối 30/9 mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/9/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Nam tỉnh Phú Thọ nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Bắc nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, phía Nam 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.