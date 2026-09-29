Nắng nóng giữa mùa Thu ở miền Bắc và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

(VTC News) -

Chuyên gia khí tượng thông tin về thời điểm kết thúc đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo viên Thuý Nga, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (29/9), hầu hết các khu vực trên cả nước duy trì tình trạng thời tiết tốt, ít mưa và nắng nhiều. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn xảy ra tình trạng nắng nóng với nền nhiệt cao nhất lên đến 35-36°C.

Theo thống kê của trung tâm khí tượng, nhiệt độ lúc 13h ngày 29/9 ở một số nơi vượt mức 36°C như trạm Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6°C; Láng (Hà Nội) 36,8°C; Nho Quan (Ninh Bình) 36,3°C; Vinh (Nghệ An) 36,1°C… Độ ẩm trong không khí phổ biến 45-55%.

Trạng thái thời tiết này còn duy trì ở Bắc Bộ trong ngày mai. Ở Trung Bộ, tình trạng nắng nóng còn duy trì trong hai ngày nữa, từ 2/10 nắng nóng ở khu vực này kết thúc, nền nhiệt chỉ còn dao động trong khoảng 32-34°C.

Đợt nắng nóng giữa mùa Thu ở miền Bắc sắp chấm dứt. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, ngày 30/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 1/10, Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Khoảng từ đêm 30/9 sẽ có một bộ phận không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Bộ phận không khí lạnh này sẽ gây mưa chủ yếu cho khu vực vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ 1/10, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm khoảng 2-3°C so với hôm nay, dao động trong khoảng 32-34°C, không còn xảy ra tình trạng nắng nóng.

Từ 4-5/10 sẽ có một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh khả năng gây mưa cho cả khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, làm nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực sẽ giảm xuống chỉ còn dao động trong khoảng 20-23°C, vùng núi cao dưới 20°C