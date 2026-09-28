Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau những ngày oi bức, nắng nóng

(VTC News) -

Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày oi bức, nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35°C.

Lý giải hiện tượng này, ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Hải Phòng, cho biết tầng thấp đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc. Trên cao, khối không khí nóng ẩm khiến nhiệt độ khu vực tăng, có nơi nắng nóng trên 35°C.

Tuy nhiên, theo ông Sinh, đây không phải hiện tượng bất thường trong những ngày giữa thu.

Sau những ngày oi bức, nắng nóng cục bộ, khoảng đêm 30/9, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc. Đây là đợt không khí lạnh yếu, không gây giảm nhiệt sâu.

Từ khoảng đêm 30/9, khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh yếu. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định về tình hình không khí lạnh trong 3 tháng cuối năm 2026 (từ tháng 10 đến tháng 12), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu, với số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, hiện tại, trạng thái El Nino đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, trạng thái El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Từ tháng 10-12/2026, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có thể ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Trong tháng 10, mưa vừa, mưa to nguy cơ xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11/2026, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh - TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10-11/2026 tại các khu vực này. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có thể kết thúc sớm.

Tháng 12/2026, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.