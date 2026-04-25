Dự báo thời tiết Phú Thọ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài trong 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4 (9-11/3 Âm lịch).

Nhằm phục vụ người dân trong hành trình tìm về đất Tổ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra nhận định chi tiết thời tiết khu vực Việt Trì, Phú Thọ cũng như các khu vực khác trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết Việt Trì, Phú Thọ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong 3 ngày này, thời tiết Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, tương đối thuận lợi để người dân đi lại, vui chơi.

Từ chiều tối 26-27/4, thời tiết khu vực này có sự thay đổi khi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tuy nhiên, mưa không xuất hiện trải dài cả ngày mà chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, đêm 25/4 và ngày 26/4, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác.

Tại Việt Trì, Phú Thọ – nơi diễn ra Lễ hội Đền Hùng, trong 3 ngày nghỉ lễ chưa ghi nhận nắng nóng, nguy cơ cao xuất hiện mưa dông trong ngày Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch.

Theo đó, ngày 25/4 (9/3 Âm lịch), thời tiết khu vực này tương đối thuận lợi, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ trong ngày dao động 23-30°C, xác suất mưa chỉ khoảng 30%.

Ngày 26/4 (10/3 Âm lịch), tại Việt Trì, sáng không mưa, trưa và chiều trời nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông với xác suất 65%, nhiệt độ phổ biến 23-30°C.

Sang ngày 27/4 (11/3 Âm lịch), khu vực này có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 70%, nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 24-30°C.

Dự báo trong ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng, khu vực Phú Thọ chưa ghi nhận nắng nóng, nguy cơ cao xuất hiện mưa dông.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế trời mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to trong ngày 25/4. Sau đó, khu vực này còn mưa rào rải rác, một số nơi có thể xuất hiện dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tương đối thuận lợi khi ban ngày trời nắng, nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ, tuy nhiên, chiều tối và đêm, người dân đang ở các khu vực này cần đề phòng những cơn mưa rào và dông xảy ra bất chợt ở một vài nơi.

Trong đó, phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ ngày và đêm 25/4 nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết cả nước trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5.

Theo đó, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày và đêm 30/4. Từ 1-3/5, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, một số nơi có thể xuất hiện mưa dông lúc chiều tối và đêm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.