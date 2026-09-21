Dự báo thời tiết ngày 21/9: Miền Nam bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 400mm

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/9/2026

Ssáng 21/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 80mm.

Cũng trong ngày 21/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông ở một vài nơi lúc đêm, ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc có nơi trên 34°C.

Từ chiều 21/9, loạt tỉnh miền Trung và miền Nam bước vào đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ chiều 21/9, các địa phương này mưa rào và dông vài nơi.

Từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 22/9 đến hết ngày 24/9, các khu vực này tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ trên 250mm.

Tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến 120-250mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/9/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó, TP Huế có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33°C, phía Nam 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Nam mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Trong đó, phía Nam từ chiều mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều, thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.