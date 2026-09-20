Dự báo thời tiết ngày 20/9: Nghệ An đến TP Huế còn mưa lớn, miền Bắc nắng ráo

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/9/2026

Từ nay đến sáng 20/9, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện tại các địa phương từ Nghệ An đến TP Huế, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Cũng trong ngày 20/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm. Tuy nhiên, mưa không xuyên suốt cả ngày mà tập trung vào chiều và đêm.

Sáng 20/9, mưa lớn tiếp diễn tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế. (Ảnh minh hoạ: N.T.)

Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ chiều 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến TP Huế giảm dần, khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác.

Trong khi các khu vực trên hứng mưa lớn thì thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa ổn định hơn. Chiều tối và đêm, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ có thể lên mức 34°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/9/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, Thanh Hóa chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.