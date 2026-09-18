Dự báo thời tiết ngày 18/9: Nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung còn mưa to và dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/9/2026

Từ nay đến sáng 18/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; khu vực Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ trên 90mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Ngày 18/9, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-100mm, cục bộ mưa rất to trên 180mm. Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, Nghệ An đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 18/9, nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung còn mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 19/9 và ngày 20/9, mưa vừa và dông còn xảy ra tại Hà Tĩnh đến TP Huế với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngoài ra, trong ngày 18/9, thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/9/2026

TP Hà Nội đêm và sáng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; sau mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên. Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, phía Bắc tỉnh Phú Thọ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi dưới 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, phía Nam có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.