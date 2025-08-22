Dự báo thời tiết Hà Nội từ 23/8 đến ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội từ nay đến thời điểm diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành

Từ chiều tối 22/8 đến sáng 23/8, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Từ chiều 23/8, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.

Chiều tối và đêm 22/8, Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Nguy cơ mưa như trút với lượng mưa trên 60mm trong 3 giờ.

Từ nay đến thời điểm diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước có nhiều biến động. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Ngày 23-24/8, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Từ đêm 24-27/8, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong 4 ngày cuối tháng 8 (28-31/8), dự báo Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Nhiệt độ cao nhất trong thời kỳ này chủ yếu 30-33°C, trong đó, từ 25-27/8 phổ biến 27-30°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác trong chiều tối và đêm nay, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Từ 23-24/8, dải đất miền Trung ban ngày trời nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Từ chiều tối 24-31/8, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập dồn nhiều về chiều tối và đêm. Trong đó, giai đoạn từ đêm 24-26/8, Thanh Hóa - Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C, riêng từ 25-26/8, Thanh Hóa - Đà Nẵng 27-30°C.

Chiều tối và đêm hôm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 23-31/8, khu vực này mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ 27-31°C, Nam Bộ 30-34°C.

Từ 1/9 đến 5/9, thời tiết cả nước tương đối thuận lợi vào ban ngày. Trong đó, Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ có thể xảy ra mưa dông và chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ cũng đón nắng vào ban ngày, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 22/8, ngày 23/8/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, vùng núi đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.