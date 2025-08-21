Người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cần biết thông tin này

(VTC News) -

20h tối nay (21/8) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tập trung ở các điểm quanh Lăng Bác (Hà Nội) để chờ theo dõi đoàn diễu binh đi qua.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27°C, cao nhất 29-31°C.

Người dân ra đường theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8 nên mang theo ô, áo mưa để phòng khi thời tiết có mưa.

Sáng 16/8, hơn 16.300 chiến sĩ hợp luyện diễu binh trong mưa tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Dự báo vùng núi Bắc Bộ đón đợt mưa lớn từ nay đến đêm 22/8 với những cơn mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết xa hơn trong khoảng thời gian từ đêm 22/8 đến ngày 30/8, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 22-23/8, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng 26/8, khu vực này khả năng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong các ngày từ 1-5/9, thời tiết cả nước có nhiều biến đổi và diễn biến tương đối thuận lợi khi người dân bước vào kỳ nghỉ lễ và tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng như ngày tựu trường của học sinh cả nước.

Theo dự báo, sau những ngày mưa dông diện rộng, trong thời kỳ này, Bắc Bộ, Trung Bộ ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. Chiều tối và đêm có thể mưa dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện nay, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó khả năng di chuyển vào Biển Đông tác động đến thời tiết của Bắc Bộ và Trung Bộ sau ngày 25/8. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cập nhật liên tục.