Dự báo thời tiết ngày mai 19/8: Bắc Bộ có mưa lớn và dông

(VTC News) -

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế đón mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 18/8 đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 18/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam của Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều 19/8 đến ngày 20/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 18/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế đón mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Từ đêm 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Người dân nên chủ động cập nhật tình hình thời tiết trước khi khởi hành, hạn chế di chuyển qua khu vực miền núi, sông suối khi mưa lớn kéo dài.

Dự báo thời tiết đêm 18/8 và ngày 19/8 trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước đêm 18/8 và ngày 19/8 như sau:

TP. Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C; phía Nam có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 °C.