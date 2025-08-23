Dự báo bão số 5 rất mạnh, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 143 của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Công điện nêu, bão số 5 (bão Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 25 km/h) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn, hỗ trợ tàu thuyền đậu đỗ tránh bão số 5. (Ảnh: Công Sáng)

Theo dự báo chiều 24/8, bão di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15 và tiếp tục mạnh thêm; ngày 25/8 bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Từ đêm 24-27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng chỉ đạo bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

"Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24/8 (trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ); quyết định việc kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân", công điện nêu.

Lãnh đạo các địa phương huy động lực lượng (Quân đội, Công an, thanh niên…) hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,…).

Cùng đó, cần hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão số 5, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị.