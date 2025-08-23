Bão số 5 Kajiki bắt đầu tăng cấp nhanh, giật cấp 15 khi vào vùng biển ven bờ miền Trung

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 5 Kajiki bắt đầu đi vào vùng biển nóng, nhiệt độ mặt nước biển là 30°C. Bão vẫn di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay 23/8.

Lúc 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki. (Nguồn: NCHMF)

Trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 14.

Dự báo đến 13h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); cấp 4 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế.

Đến 13h ngày 26/8, bão số 5 trên đất liền khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật 8.

Tác động của bão số 5 Kajiki, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 150-300mm, cục bộ trên 600mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Từ 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông; TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Từ 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 5 là một cơn bão mạnh, di chuyển tốc độ nhanh, sức gió mạnh trong bão có thể đạt cấp 12 gió, giật cấp 14, cấp 15, gây nguy hiểm cho cả trên biển và trên đất liền như con người, các công trình nhà cửa tàu thuyền, cơ sở hạ tầng các tỉnh khu vực từ Thanh Hoá tới Quảng Trị.

Đặc biệt, tính chất phức tạp của cơn bão còn có thể xảy ra ở những khu vực mưa lớn trên 200mm diễn ra trong vòng 3 giờ là những nguy cơ rủi ro rất lớn như lũ quét, sạt lở, ngập úng và nguy cơ đề phòng đối với các công trình hồ đập.

"Thời gian chuẩn bị cho công tác phòng ngừa chỉ còn gần 1 ngày. Bên cạnh đó, sau khi bão vào đất liền từ ngày 25/8, mưa lớn cũng lan ra khu vực Bắc Bộ trùng vào thời điểm tập luyện cao độ cho các chuỗi sự kiện A80", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết.