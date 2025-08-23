Hà Tĩnh xả tràn loạt hồ chứa, TP Huế cấm biển ứng phó bão Kajiki

(VTC News) -

Để ứng phó bão Kajiki (bão số 5), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trong tỉnh gồm Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi.

Động thái này nhằm chủ động kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân trước dự báo mưa lớn do bão số 5 gây ra trong những ngày tới.

Việc xả tràn bắt đầu từ 9h ngày 24/8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc xả tràn sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước tại các hồ chứa.

Các hồ chứa ở Hà Tĩnh và TP Huế được lệnh điều tiết nước nhằm hạ mức nước trong hồ. Trong hình là thuỷ điện Hương Điền (TP Huế) trong một đợt điều tiết nước về hạ du.

Tính tới cuối ngày 22/8, mực nước hồ Bộc Nguyên ở cao trình 17,39m, dung tích 14,94 triệu m3; hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 28,18m, dung tích 12,64 triệu m3; hồ Đá Hàn ở cao trình 34,57m3, dung tích 12,47 triệu m3.

Hồ Khe Xai ở cao trình 22m, dung tích 7,1 triệu m3; hồ Sông Rác ở cao trình 19,88m, dung tích 71,13 triệu m3; hồ Kim Sơn ở cao trình 94,85m, dung tích 13,31 triệu m3; hồ Tàu Voi ở cao trình 14,13m, dung tích 5,43 triệu m3.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã có liên quan thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

Tại TP Huế, lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, thực hiện chỉ đạo của ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Huế sẽ cấm biển từ ngày 23/8, cấm tàu thuyền ra khơi đánh cá; kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, có hơn 127 tàu thuyền trên biển đã vào nơi tránh trú an toàn.

Chính quyền TP Huế cũng sẽ ra lệnh cho các hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi đầu nguồn các con sông như hồ Tả Trạch, hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền… điều tiết nước nhằm hạ thấp độ cao lòng hồ, sẵn sàng đón mưa lớn do bão gây ra; yêu cầu các địa phương rà soát các nơi xung yếu, lên phương án sẵn sàng di dời dân cư ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hiện mực nước trong các hồ chứa ở đầu nguồn sông Hương, sông Bồ đang ở mức an toàn bởi trước đó Huế đã cho điều tiết dần dần ở mức thấp để sẵn sàng bước vào mùa mưa bão. Ngành nông nghiệp cũng đang làm việc với phía quân đội để có phương án cử lực lượng xuống đồng hỗ trợ nông dân thu hoạch vụ lúa hè thu trước khi bão đổ bộ.