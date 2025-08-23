Chuyên gia so sức mạnh, độ nguy hiểm của bão số 5 Kajiki với bão Yagi

(VTC News) -

Ông Mai Văn Khiêm nhận định về mức độ nguy hiểm của bão số 5 Kajiki.

Tối 23/8, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra những nhận định về mức độ nguy hiểm cơn bão số 5 Kajiki cũng như tác động của bão gây mưa lớn cho nhiều địa phương.

Ông Khiêm cho biết, theo nhận định, đây là một cơn bão tương đối đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi tác động rất rộng. Tính đến chiều nay, bão số 5 Kajiki đã tăng 2 cấp so với sáng nay, dự báo còn tiếp tục tăng trong 24-36 giờ tới.

Đến 19h, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 175km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Bão số 5 là cơn bão tương đối đặc biệt.

"Theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cũng như quốc tế, khả năng cơn bão số 5 này sẽ đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16. Cá biệt có mô hình cho mức cực đoan hơn, mạnh hơn khi di chuyển vào vùng biển ven bờ của nước ta.

Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, chúng tôi đánh giá không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri năm 2017 cũng có hướng di chuyển, tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của cơn bão số 5 là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị", ông Khiêm thông tin.

Trước tình hình nguy hiểm của cơn bão số 5 Kajiki, chiều nay 23/8, cơ quan khí tượng thuỷ văn đã ban hành bản tin và nâng cấp độ thiên tai lên cấp 4 đối với vùng biển từ Thanh Hoá đến TP Huế và trên đất liền từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Đây là cấp độ rủi ro thiên tai rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Vì vậy, ông Khiêm khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương hết sức chú ý công tác ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương, tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, dự báo từ đêm 24/8 sẽ xuất hiện đợt mưa rất lớn ở Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ, với lượng mưa ở vùng trọng tâm của bão cục bộ có thể lên đến 600 mm.

"Lượng mưa lần này không chỉ tập trung ở khu vực ven biển mà còn bao phủ cả khu vực phía Tây. Điều này rất nguy hiểm, nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ này không chỉ diễn ra thời điểm bão, ảnh hưởng trước, trong thậm chí 1-2 ngày sau khi bão đã tan", ông Khiêm lưu ý.