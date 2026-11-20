(VTC News) -

Chiều 19/11, đội tuyển U17 Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận mở màn FIFA U17 World Cup 2026 gặp U17 Bỉ. Đáng chú ý, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đón vị khách đặc biệt là cựu danh thủ Nuno Gomes, người từng sát cánh với Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nuno Gomes có mặt tại sân tập, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên U17 Việt Nam. Sự xuất hiện của cựu tiền đạo nổi tiếng mang đến không khí hào hứng cho các cầu thủ trẻ trước ngày bước vào giải đấu lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.

Buổi tập diễn ra trong không khí thoải mái, khác với những ngày trước đó khi ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật và nâng cao thể lực. HLV Cristiano Roland không trực tiếp điều hành phần lớn nội dung mà giao nhiệm vụ cho các trợ lý, đồng thời theo dõi tình trạng của từng cầu thủ.

Danh thủ Nuno Gomes ghé thăm sân tập U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trợ lý Brandi Regato Neto mở đầu bằng những trò chơi vận động nhằm giúp các cầu thủ giảm bớt áp lực trước trận đấu quan trọng. Tiếp đó, đội hình được chia thành các nhóm để thi đấu đối kháng trên nửa sân. Ban huấn luyện không đặt nặng yêu cầu chuyên môn mà chủ yếu hướng đến việc duy trì cảm giác bóng, nhịp độ vận động và tinh thần hứng khởi cho toàn đội.

Sau khi kết thúc các nội dung tập luyện, Trưởng đoàn U17 Việt Nam Đoàn Anh Tuấn có những lời chia sẻ, động viên toàn đội trước ngày thi đấu. Ông Đoàn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh và tinh thần vượt khó của toàn thể thành viên đội tuyển.

Trong gần hai tháng, U17 Việt Nam trải qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu nhằm hoàn thiện đội hình, nâng cao khả năng phối hợp và thích nghi với yêu cầu chuyên môn ở đấu trường quốc tế.

Theo ông Đoàn Anh Tuấn, hành trình từ vòng loại, chức vô địch U17 Đông Nam Á đến tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 sau VCK U17 châu Á đều là kết quả của sự đồng lòng và nỗ lực tập thể, đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, tuân thủ chỉ đạo chuyên môn của ban huấn luyện và giữ vững sự đoàn kết khi bước vào những thử thách tại World Cup.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết World Cup ở cấp độ U17.