Đốn hạ 3 cây xanh lớn, trung tâm giáo dục ở Lâm Đồng bị phạt 40 triệu đồng

(VTC News) -

Một cây xanh hàng chục năm tuổi bị đốn hạ tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc. Ảnh: K.P

Thông tin từ UBND Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị vừa xử phạt hành chính với số tiền 40 triệu đồng đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc.

Theo UBND Phường 2 Bảo Lộc, căn cứ biên bản vi phạm hành chính do phường này lập vào ngày 4/8 và các quy định hiện hành, việc tự ý đốn hạ 3 cây xanh che bóng mát trong khuôn viên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc đã vi phạm Khoản 3, Điều 54 Nghị định 16/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra nhiều nghi vấn khi trung tâm tự ý cắt trụi 3 cây xanh thay vì cắt tỉa cành đảm bảo an toàn cho học viên như thông báo, yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 26/7, 3 cây xanh che bóng mát có tuổi đời hàng chục năm tuổi: xà cừ, sao và cây me trong khuôn viên trung tâm này bất ngờ bị cưa hạ khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, gốc cây xà cừ và cây me đều có đường kính 0,55 m; gốc cây sao có đường kính 0,25 m. Sau khi cưa hạ, thân cây được trung tâm bỏ lại trong sân.

Đọc thêm

Xác minh việc 3 cây xanh hàng chục năm tuổi tại Lâm Đồng bị cưa hạ

Cận cảnh quả đồi sạt lở, chờ chực đổ ập xuống khu dân cư ở Lâm Đồng

Độc đáo ngôi làng giữa núi rừng ở Lâm Đồng nói không với bia rượu

Chi tiết 124 xã, phường, đặc khu của Lâm Đồng sau sáp nhập